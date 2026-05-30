Самый редкий в Пермском крае мальчик открыл матч «Амкара»

Ярик нанес первый символический удар по мячу. Фото: фонд «Дедморозим».

30 мая перед началом встречи пермского «Амкара» с «Кубанью» на поле вышел особенный гость. Символический удар по мячу нанес Ярик Кустов - подопечный благотворительного фонда «Дедморозим», которого в Пермском крае называют «самым редким мальчиком».

В этот момент трибуны замерли, а затем разразились аплодисментами. Ярик справился с задачей отлично, чем подарил болельщикам удивительные эмоции.

Напомним, Ярик — единственный в Пермском крае ребенок с диагнозом «первичная энтеропатия». Это крайне редкое генетическое заболевание, из-за которого организм не усваивает никакую пищу. Почти все время он подключен к капельнице с внутривенным питанием и может отключаться от нее лишь на несколько часов в сутки.

Несмотря на это, Ярик растет активным и любознательным. Мама Ульяна говорит, что он любит книжки, машинки и игры с мячом, в том числе футбол.

Жизнь Ярика зависит от дорогостоящих расходных материалов. И в 2024 году минута его жизни обходилась в 13 рублей. Чтобы помочь семье, фонд «Дедморозим» открыл сбор средств. Благодаря поддержке пермяков Ярику удалось собрать рекордную сумму — 4 457 578 рублей, что позволило обеспечить мальчика всем необходимым.

