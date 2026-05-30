Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2026 13:53

В Перми работодатель задолжал своим сотрудникам 5,5 миллионов рублей

Долг по зарплате удалось выплатить после вмешательства Следственного комитета
Алена ОВЧИННИКОВА
Долг по зарплате удалось выплатить после вмешательства Следственного комитета.

Долг по зарплате удалось выплатить после вмешательства Следственного комитета.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми удалось полностью погасить задолженность по заработной плате сотрудникам одной из организаций. Работодатель за два месяца задолжал им свыше 5,5 миллионов рублей.

- Основанием для проверки послужили материалы прокуратуры Индустриального района, - сообщили в СУ СК России по Пермскому краю. – В итоге в отношении генерального директора было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев).

На ситуацию обратил внимание и руководитель следственного управления Денис Головкин, он проводил личный прием пострадавших.

В ходе следствия было установлено, что директор с августа 2025 года по май 2026 года не выплачивал зарплату 24 сотрудникам.

- Благодаря вмешательству следователей, работодатель полностью погасил долг. Поскольку права граждан были восстановлены, уголовное дело было прекращено на основании примечания к соответствующей статье УК РФ, - добавили в СК.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru