В Перми работодатель задолжал своим сотрудникам 5,5 миллионов рублей

Долг по зарплате удалось выплатить после вмешательства Следственного комитета.

В Перми удалось полностью погасить задолженность по заработной плате сотрудникам одной из организаций. Работодатель за два месяца задолжал им свыше 5,5 миллионов рублей.

- Основанием для проверки послужили материалы прокуратуры Индустриального района, - сообщили в СУ СК России по Пермскому краю. – В итоге в отношении генерального директора было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев).

На ситуацию обратил внимание и руководитель следственного управления Денис Головкин, он проводил личный прием пострадавших.

В ходе следствия было установлено, что директор с августа 2025 года по май 2026 года не выплачивал зарплату 24 сотрудникам.

- Благодаря вмешательству следователей, работодатель полностью погасил долг. Поскольку права граждан были восстановлены, уголовное дело было прекращено на основании примечания к соответствующей статье УК РФ, - добавили в СК.

