Удар молнии оставил семью из Пермского края без крова

В результате удара молнии в Юсьвинском муниципальном округе сгорел жилой дом. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В Пермском крае участились пожары, вызванные природным явлением. По данным краевого ГУ МЧС России, с начала текущей недели из-за грозовых разрядов произошло уже шесть возгораний.

- Одно из таких происшествий случилось 28 мая в Юсьвинском муниципальном округе, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. - В результате удара молнии сгорел жилой дом. К счастью, погибших и травмированных нет. В настоящее время устанавливается точный размер материального ущерба.

В связи с сохраняющейся угрозой спасатели напоминают жителям о мерах предосторожности. Установка системы молниезащиты — самый надежный способ предотвратить пожар от удара молнии. Кроме того, для своевременного обнаружения возгорания рекомендуется использовать автономный пожарный извещатель, а для ликвидации огня на начальной стадии держать под рукой первичные средства пожаротушения.

Кстати, по прогнозам синоптиков, в воскресенье, 31 мая, местами по Пермскому краю прогнозируется гроза, поэтому следует проявить особую бдительность.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru