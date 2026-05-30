Пермские энергетики несколько дней устраняют последствия мощного урагана

Фото: Россети Урал ВК

«Россети Урал» отчитались в своих соцсетях, как идут восстановительные работы после мощного урагана, пронесшегося по Пермскому краю в конце рабочей недели. Энергетики уже несколько суток работают в режиме нон-стоп, ликвидируя последствия трех волн непогоды. Для персонала организовано круглосуточное дежурство и доставка горячих обедов прямо на объекты.

С начала ликвидации последствий стихии специалисты осмотрели более 2 000 км линий электропередачи (ЛЭП), устранили около 500 обрывов проводов и установили 170 новых опор взамен поврежденных.

В Добрянском, Березниковском и других муниципальных округах бригады продолжают выправлять поврежденные опоры и убирать поваленные деревья, угрожающие обрывом линий.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru