Фото: скрин с видео Адмнистрации Березников.

Администрация города Березники в Пермском крае опубликовала у себя в соцсетях видео с камер, где зафиксировано, как двое местных пацанят лет семи-восьми на самокатах решили отработать трюки. Правда, место для этого выбрали не подходящее – Мемориал Победы на улице Ломоносова.

Они заскакивали, крутили свои самокаты и спрыгивали со ступеней Мемориала, даже не задумываясь о том, что это за место.

- Вам, кто катается на самокате у Мемориала. Остановитесь. Посмотрите, на чем вы стоите. Это не рампа в скейт-парке. Это не бетонная плита во дворе. Это Мемориал Победы - место, где высечены имена героев. Место, куда люди приходят, чтобы поклониться памяти тех, кто не вернулся с войны, - обратились к этим детям сотрудники администрации.

Власти подчеркнули, что каждый трюк и поворот колес создает грохот, который нарушает тишину скорби.

- Мы не будем это игнорировать. Заявление в полицию уже написано. Ваши действия - это вандализм. За это придется отвечать вашим родителям, которые несут за вас ответственность.

«Родителей к ответственности - это правильно! Сама делала замечание родителям, чьи дети тут же катались по мемориалу, а они мне в ответ: «А что такого!? Это же не кладбище!», «Этот мемориал - место чтобы подумать. Для воспоминаний, для тишины... Дети конечно не воспитанные, родители должны отвечать за воспитание», - комментируют пост жители Березников.

