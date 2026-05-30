«Хохловка» опубликовала программу летних фестивалей

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» объявил насыщенную программу на лето, объединив знаковые фестивали и праздники народного календаря.

20 июня здесь стартует фестиваль «Пикник в Хохловке». Это мероприятие для тех, кто хочет замедлиться и отдохнуть от городского ритма. Гостей ждут познавательные экскурсии, творческие мастер-классы и атмосфера культуры отдыха на природе.

12 июля пройдет традиционный праздник Петров день, завершавший Петровский пост. В Прикамье с этого дня начинали заготавливать веники, женщины принимались за шитье новой одежды, а на столах появлялась первая земляника.

18 июля состоится фестиваль красоты «Цветьё». Он пришел на смену «Этно-плёнэру», предложив художникам и фотографам запечатлеть народную культуру, а всем посетителям — уловить ее красоту через творчество.

1–2 августа территория музея превратится в площадку для фестиваля исторической реконструкции «На Хохловских холмах». Акцент будет сделан на ремеслах, промыслах, обрядах и повседневной жизни прошлого.

Завершит череду событий 19 августа — Яблочный Спас. Этот день является престольным праздником для храма из села Янидор. По традиции, в этот день принято освящать яблоки нового урожая и готовить праздничные блюда, встречая осень.

В течение всего лета гости могут отправиться на речную прогулку на теплоходе «Юнга Камы», посетить выставки и стать участниками тематических программ для детей и взрослых.

