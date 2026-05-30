В Перми открывается кинофестиваль «Медвежонок 4»

Фото: Макс-канал Пермский край.

В субботу, 30 мая, Пермь превращается в центр семейного кино. В 14.00 на главной сцене фестивального городка на городской эспланаде состоится торжественная церемония открытия IV Детского кинофестиваля «Медвежонок».

Организаторы обещают насыщенную программу и звездных гостей. Ведущим церемонии станет актер сериала «Тетя Марта» Владимир Левченко, который порадует зрителей музыкальными хитами «Париж» и «Просто дружим».

Специальным гостем из мира кино станет актриса Карина Каграманян, известная по фильму «Манюня». Она исполнит песни «Нарка и Манюня» и «Я не кукла».

Музыкальную часть программы продолжит исполнительница легендарного хита «Сигма бой» Мария Янковская, которая споет «La La La» и «Sigma Girl», а также Виолетта Антонова, которая привезла в Пермь песни «Мальтипу» и «Глазки».

- Ждем всех-всех на открытии! Приходите вместе с семьей и друзьями, будет очень весело и интересно, - приглашают организаторы.

Кинофестиваль «Медвежонок» традиционно представляет лучшие фильмы для детей и юношества со всей России, а открытие на эспланаде задаст тон всему празднику кино.

