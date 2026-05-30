В Прикамье суд отправил в колонию застройщика небезопасных квартир

Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Пермском крае суд вынес приговор бывшему руководителю строительной компании, признанному виновным в мошенничестве и нарушении требований безопасности при возведении жилья.

- В 2015–2016 годах в городе Кудымкаре под руководством осужденного были построены два дома, не отвечающие нормам безопасности. В этих зданиях городская администрация приобрела 155 квартир для программы переселения из аварийного жилья. Экспертизы подтвердили, что дома возведены из блоков из ячеистого бетона меньшей прочности, чем требовалось по проекту, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Кроме того, в 2014–2017 годах эта же компания возвела еще два дома, где для сирот и лиц без попечения родителей было куплено 75 квартир, также построенных с нарушением проектной документации.

По делу проведено пять строительно-технических экспертиз, допрошено свыше 200 свидетелей и потерпевших. В ходе расследования все дома были приведены в надлежащее техническое состояние, и квартиры предоставлены гражданам для проживания.

Долгое время руководитель строительной организации скрывался от следствия и был объявлен в розыск. При поддержке ГУ МВД по Пермскому краю его удалось задержать и поместить под стражу. Виновному назначено наказание 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом.

