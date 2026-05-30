В Перми идет розыск пропавшего восьмилетнего мальчика с самокатом

Заявление об исчезновении ребенка поступило в полицию утром 30 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Перми идут поиски пропавшего восьмилетнего Владислава.

- Заявление об его исчезновении поступило в полицию утром 30 мая, - сообщили журналистам «КП-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

По имеющейся информации, ребенок ушел из дома в Кировском районе вечером 28 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 135 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, модельная стрижка, глаза карие. Особые приметы: шрам от ожога на левой ноге

Был одет: кофта цвета хаки, темные спортивные штаны, кроссовки. С собой у ребенка были трюковый самокат и шлем темно-оранжевого цвета.

Всех, кто видел Владислава или владеет информацией о его местонахождении, просят немедленно сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефонам 112 или 102.

UPD. В 12.00 30 мая сотрудники полиции сообщили нам, что ребенок был найден живым и здоровым, с ним все в порядке. Где находился мальчик - не сообщается.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru