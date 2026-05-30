Реконструкция улицы Карпинского в Перми выполнена более чем на 90%

В Перми продолжается масштабное обновление улицы Карпинского. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 92%.

Сейчас подрядчики сосредоточены на благоустройстве территории. На участке возле «Пермь ЭКСПО» продолжается укрепление подпорной стены. После завершения армирования здесь обустроят тротуар и велодорожку.

Параллельно ведется строительство пешеходных зон и велосипедной инфраструктуры. Вдоль трамвайных путей готовят песчаное основание под будущие газоны. Также специалисты занимаются укладкой бетонных плит: днем их подготавливают, а монтаж выполняют в ночное время. На данный момент установлено уже 350 плит из почти двух тысяч запланированных.

Продолжается монтаж системы освещения. Из 61 опоры уже установлено 57. Кроме того, строятся локальные очистные сооружения, которые будут очищать ливневые воды.

В ближайшее время подрядчики планируют уложить цветной асфальт на тротуарах и велодорожках, завершить асфальтирование проезжей части, а также благоустроить газоны — завезти чернозем и засеять территорию травой.

Полностью завершить реконструкцию улицы Карпинского планируется до конца лета.

