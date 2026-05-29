Антон Немкин рассказал о важности цифрового воспитания детей в Пермском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Госдумы от Пермского края, член комитета по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что цифровая среда сегодня играет огромную роль в жизни детей и подростков. По его словам, интернет, социальные сети и онлайн-сервисы стали такой же привычной частью взросления, как школа, семья и общение с друзьями.

Немкин отметил, что дети с ранних лет получают доступ к большому объему информации, поэтому вопрос цифрового воспитания уже давно касается не только технологий. Речь идет также о безопасности, культуре поведения и формировании личности. В преддверии Дня защиты детей, подчеркнул депутат, важно обсуждать не только защиту ребенка в интернете, но и обучение осознанному поведению в цифровом пространстве.

По словам парламентария, многие родители сталкиваются с тем, что дети проводят много времени онлайн, однако одни запреты уже не дают результата. Гораздо важнее научить ребенка основам цифровой грамотности: критически оценивать информацию, распознавать мошенников и манипуляции, бережно относиться к личным данным и понимать последствия своих действий в сети. Сегодня такие навыки становятся необходимыми для жизни в современном обществе.

Антон Немкин также обратил внимание, что интернет открывает детям не только риски, но и широкие возможности для обучения, творчества и развития. Сейчас в цифровой среде появляется все больше полезного и образовательного контента для подростков и семейной аудитории. По его мнению, государство, IT-индустрия и онлайн-платформы должны поддерживать подобные проекты и создавать безопасное пространство, где дети смогут учиться, развиваться и находить правильные ориентиры.

Отдельно депутат подчеркнул важность роли семьи. Именно родители, по его словам, закладывают первые правила поведения ребенка в интернете, формируют культуру общения и понимание личной ответственности. Взрослым важно интересоваться тем, чем дети занимаются в сети, обсуждать с ними увиденное и выстраивать доверительное общение, а не ограничиваться только запретами.

В завершение Немкин отметил, что цифровое воспитание уже стало частью подготовки ребенка ко взрослой жизни. От того, насколько грамотно дети научатся пользоваться современными технологиями, зависит будущее цифрового общества и ценности нового поколения.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru