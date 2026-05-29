У пермского зоопарка заметили скорую и реанимацию

Вечером в четверг, 28 мая, к новому зоопарку на Нагорном одна за другой приехали машины скорой и реанимации. Об этом редакции «КП-Пермь» рассказали взволнованные очевидцы.

- Было часов 8-9 вечера, - рассказывают очевидцы. - Мы гуляли рядом с зоопарком и увидели, как к служебному входу приехала машина скорой. Из нее вышли врачи и зашли в здание. Вскоре они уехали, а следом приехала машина реанимации. Врачи также зашли внутрь, и через какое-то время вышли, но не одни. С ними были женщина и мужчина. Женщина шла тяжело, а мужчина был пободрее. Судя по всему, именно женщине стало плохо. Возможно, это была сотрудница зоопарка.

Мы направили запрос, чтобы узнать, что произошло в тот вечер в зоопарке. Как получим ответ - опубликуем его на нашем сайте.

