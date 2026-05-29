В Перми открылся визит-центр «Горки» в долине Егошихи

Фото: Администрация города Пермь

В долине реки Егошихи в Перми начал работу новый визит-центр «Горки». Объект появился в рамках проекта «Зеленое кольцо» рядом со Средней дамбой, на территории парка «Городские горки» (вход №8). В церемонии открытия приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин.

Губернатор отметил, что пространство уже активно используется для занятий с детьми и образовательных программ.

– В центре уже начались мастер-классы для детей. Пообщался с ребятами. Рад, что они с интересом изучают интерактивные экспозиции об экологии. Здесь же для гостей центра будут проводить экскурсии и семейные мероприятия. Всё продумали так, чтобы увлекало и детей, и взрослых, – отметил глава Прикамья.

Новый визит-центр посвящен экологии и профессиям, связанным с охраной природы. Внутри оборудованы два выставочных зала. Посетителям рассказывают о работе промышленного эколога, биоэколога, специалиста по экотуризму, экопросветителя и ландшафтного дизайнера.

Экспозиция сделана в интерактивном формате. Гостей встречают пять персонажей-героев, каждый из которых «представляет» одну из экологических профессий. Например, промышленного эколога символизирует Юрий Чистопрудов, а биоэколога — Анна Щеглова. Через них посетителям предлагают выполнять задания: изучать экологический след человека, исследовать воду и знакомиться с природными процессами.

В центре установлены микроскопы, образцы воды, VR-очки с виртуальными экскурсиями по природным территориям, метеостанция с онлайн-данными, карты проб воздуха и воды, а также другие интерактивные модули, включая муравьиную ферму и коллекции растений.

Глава Перми Эдуард Соснин рассказал, что развитие сети визит-центров в городе продолжается.

– Первый визит-центр «Егошиха» мы открыли в феврале на Разгуляйской. В планах на этот год – ещё два таких центра в долине Данилихи. Проект «Зеленое кольцо» развивается: уже обустроено пять ландшафтных парков, 26 смотровых, детских и спортивных площадок. Приходите на экотропы и в визит-центры – интересно будет и детям, и взрослым, – рассказал глава Перми Эдуард Соснин.

В день открытия также прошла экологическая акция «Дерево-городу». Вместе с школьниками, представителями «Молодой гвардии Единой России» и сотрудниками ПАО «Сбербанк» губернатор Дмитрий Махонин и глава города Эдуард Соснин высадили 30 деревьев.

Проект «Зеленое кольцо», инициированный губернатором, направлен на развитие природных территорий Перми и восстановление долин малых рек, включая Егошиху, Данилиху и Черняевский лес. В 2025 году основные работы на особо охраняемых территориях уже завершены, сейчас продолжается их содержание и проведение мероприятий.

В долине Егошихи уже создано пять парков, включая «Городские горки» и парк имени А.И. Жунёва, а также оборудовано 26 смотровых и спортивных площадок на протяжении около 4 километров экотроп.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru