НовостиОбщество29 мая 2026 16:13

Пермского предпринимателя Шилова оставили под арестом до конца июля

Следствие предъявило Шилову обвинения сразу по нескольким статьям
Дарья ЩЕРБИНИНА
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Предприниматель Сергей Шилов из села Большая Соснова, которого обвиняют в преступлениях против несовершеннолетней, продолжит находиться в СИЗО. Суд продлил ему меру пресечения до 24 июля 2026 года. Таким образом, общий срок пребывания под стражей составит восемь месяцев. Об этом пишет "Эхо Перми".

Как сообщили изданию в Свердловском районном суде Перми, срок ареста увеличили еще на два месяца и двое суток.

Следствие предъявило Шилову обвинения сразу по нескольким статьям. Речь идет о сбыте наркотиков несовершеннолетней, преступлениях сексуального характера, а также вовлечении подростков в употребление запрещенных веществ.

По данным следствия, минимальное наказание по совокупности обвинений может составить 10 лет лишения свободы, максимальное — до 20 лет колонии.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru