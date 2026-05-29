В Перми рассказали о развитии благоустройства и новых проектах до 2029 года

Фото: Администрация города Пермь

На заседании Правительства Пермского края глава Перми Эдуард Соснин представил доклад о том, как в городе развивается благоустройство и какие изменения планируются в ближайшие годы. Об этом он доложил губернатору Дмитрию Махонину.

По словам главы региона, в крае каждый год обновляются сотни общественных территорий. Речь идет о набережных, парках, скверах, школьных дворах, аллеях и площадях. Все это реализуется в рамках федеральных и региональных программ.

Эдуард Соснин сообщил, что к началу 2026 года в Перми действует 206 озелененных общественных территорий. Это на 13 больше, чем было в 2021 году. Также он отметил, что расходы на их содержание за пять лет выросли в связи с расширением работ по уходу за зелеными зонами и более частым обслуживанием.

В 2025 году в городе отремонтировали сразу несколько крупных объектов: сквер в 64-м квартале (включая эспланаду), сад имени Любимова, Сквер журналистов и «Аллею памяти» на улице Екатерининской.

Отдельно глава города подчеркнул, что благоустройство в Перми ведется системно. По его словам, важна работа на всех уровнях — от дворов до лесопарков. Он отметил, что за последние годы увеличилось финансирование, а также появились понятные механизмы сотрудничества с жителями и бизнесом, включая инициативные проекты ТОС и программы развития территорий.

Среди главных итогов года — открытие нового участка набережной Камы длиной 1,5 км с прогулочными зонами и велодорожками. Теперь общая протяженность набережной от «Порт-Пермь» до Мотовилихи превышает 4 км.

Также завершен этап работ по проекту «Зеленое кольцо». В Черняевском лесу и долинах малых рек обустроили более 30 км маршрутов. Открыты визит-центры «Егошиха» и «Горки», а за прошлый год здесь прошло 406 экологических мероприятий, которые посетили 71 тысяча человек.

В планах на 2026–2029 годы — создание новых скверов на улицах Трясолобова и Пермской, благоустройство территории у Мотовилихинского пруда и у Мотовилихинских заводов. Также продолжится программа обновления дворов: после 97 отремонтированных дворов в 2025 году в этом году планируется 159 объектов.

Дополнительно город собирается обновить более 2 тысяч квадратных метров лестниц и мостов, заменить деревянные настилы на металлические, увеличить число площадок для выгула собак до 43 и внедрять вертикальное озеленение в городской среде.

