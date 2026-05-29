В Пермском крае отменили режим Ракетной опасности

На территории Пермского края отменен режим Ракетной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства безопасности Пермского края.

Кроме того, в пермском аэропорту сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Отметим, Режим «Ковер» радиусом 100 км объявлен в Пермском крае в 17:30. Об этом сообщили в РСЧС.

