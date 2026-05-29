Более 122 тысяч пермяков приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

В Перми продолжается всероссийское голосование за общественные пространства, которые могут благоустроить в 2027 году. До завершения кампании осталось две недели.

На сегодняшний день свои голоса уже отдали более 122 тысяч жителей города. Пермякам предлагают выбрать один из восьми объектов, а территория-победитель войдет в программу благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Сейчас лидером голосования является парк «Счастье есть» в Кировском районе — за его обновление проголосовали более 25 тысяч человек. Немного отстает бульвар на улице Дружбы в Мотовилихинском районе. Третье место занимает сквер возле Дворца культуры имени Чехова в Орджоникидзевском районе.

Также жители могут поддержать другие городские пространства. В списке для голосования — Театральный сад в Ленинском районе, сквер Авиаторов в Свердловском районе, сквер имени Олега Новоселова в Дзержинском районе, сквер на улице Мира в Новых Лядах и бульвар на улице Братьев Игнатовых в Индустриальном районе.

Голосование продлится до 12 июня на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Принять участие могут жители старше 14 лет.

Для помощи горожанам в каждом районе работают волонтерские штабы. Добровольцы рассказывают о проектах и помогают пройти процедуру голосования. Сейчас в Перми зарегистрировано уже более 1,6 тысячи волонтеров, и набор участников продолжается.

