В Перми выявили незаконную майнинговую ферму с ущербом более 6 млн рублей

В Мотовилихинском районе Перми прокуратура совместно с полицией пресекла работу нелегальной майнинговой фермы. Проверка была организована после обращения компании «Пермэнерго» о незаконном подключении к электросетям и крупном потреблении электроэнергии без учета. Во время проверки в одном из гаражных боксов на улице Добролюбова правоохранители обнаружили 22 устройства для майнинга криптовалюты, подключенные к электросети незаконным способом. По предварительным данным, из-за безучетного использования электричества энергокомпании был причинен ущерб на сумму свыше 6 миллионов рублей. Собранные материалы направлены следственным органам для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В действиях организаторов усматриваются признаки причинения имущественного ущерба в особо крупном размере, а также незаконного предпринимательства. В прокуратуре сообщили, что ход дальнейшей проверки находится на контроле надзорного ведомства.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru