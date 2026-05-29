Бывшего студента обязали вернуть деньги за обучение по целевому договору

В Пермском крае суд рассмотрел иск Уральского государственного университета путей сообщения к бывшему студенту, который обучался по программе целевого набора. По решению Лысьвенского городского суда молодой человек должен выплатить вузу более 287 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, в 2019 году житель Лысьвы поступил в университет по договору с ОАО «РЖД». Он учился очно на электромеханическом факультете, а его обучение оплачивалось из федерального бюджета в рамках целевой квоты. Программа была рассчитана на пять лет.

Однако завершить обучение студент не смог. В 2024 году его отчислили из-за неуспеваемости и невыполнения учебного плана.

Поскольку выпускник не выполнил условия договора и не предоставил уважительных причин, университет обратился в суд с требованием взыскать штраф за нарушение обязательств по целевому обучению.

Суд поддержал позицию вуза. С бывшего студента взыскали 280 тысяч рублей штрафа, а также 7 544 рубля судебных расходов.

