На севере Прикамья простились с погибшим на СВО Романом Житушкиным

Фото: Администрация Красновишерского муниципального округа

На городском кладбище Красновишерска похоронили погибшего а СВО земляка. Житушкин Роман Витальевич погиб на передовой специальной военной операции 4 января 2026 года.

Роман Житушкин родился 26 ноября 1992 года. Командование части отметило его мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга перед Родиной. Светлая память о Романе Витальевиче навсегда останется в сердцах его товарищей по оружию, всех тех, кто его любил, помнил и уважал.

Земляка предали родной земле с воинскими почестями. Администрация Красновишерского округа скорбит вместе с его близкими и выражает искренние соболезнования

