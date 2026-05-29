Мамы погибших героев из Прикамья примут участие в ПМЭФ

Эльвира Басманова стала лауреатом премии «Служение».

Представительницы женского клуба пермского фонда «Защитники Отечества» примут участие в Петербургском экономическом форуме. Татьяна Санникова, мама погибшего защитника Отечества, получила приглашение направить свою работу на выставку ПМЭФ. Вернисаж объединит творчество мам и жен погибших героев СВО. Татьяна Аркадьевна представит трогательную работу «Вязаное счастье», которая уже успела покорить сердца на фестивале «Женское сердце России» в Уфе.

Также в работе Петербургского экономического форума примет участие активист женского клуба Эльвира Басманова – жена и мама погибших героев СВО. В 2026 году она стала лауреатом премии «Служение». В Петербурге она выступит спикером на одной из сессий.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Пермскому филиалу фонда «Защитники Отечества» 1 июня исполняется три года.