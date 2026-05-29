Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2026 8:53

Мамы погибших героев из Прикамья примут участие в ПМЭФ

Сообщение об этом пришло накануне дня рождения пермского филиала фонда «Защитники Отечества»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Эльвира Басманова стала лауреатом премии «Служение».

Эльвира Басманова стала лауреатом премии «Служение».

Представительницы женского клуба пермского фонда «Защитники Отечества» примут участие в Петербургском экономическом форуме. Татьяна Санникова, мама погибшего защитника Отечества, получила приглашение направить свою работу на выставку ПМЭФ. Вернисаж объединит творчество мам и жен погибших героев СВО. Татьяна Аркадьевна представит трогательную работу «Вязаное счастье», которая уже успела покорить сердца на фестивале «Женское сердце России» в Уфе.

Также в работе Петербургского экономического форума примет участие активист женского клуба Эльвира Басманова – жена и мама погибших героев СВО. В 2026 году она стала лауреатом премии «Служение». В Петербурге она выступит спикером на одной из сессий.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Пермскому филиалу фонда «Защитники Отечества» 1 июня исполняется три года.