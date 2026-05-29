В Перми на улице Нефтяников задержали расклейщика незаконных объявлений

Фото: Администрация города Перми

Администрация Перми продолжает системную работу поддержанию чистоты на территории города. В число важных направлений входит удаление граффити и объявлений с фасадов зданий, опор освещения, столбов и других конструкций.

Специалисты горадминистрации ежедневно проводят рейды по выявлению объявлений в неустановленных местах. Один из последних случаев зафиксировали 27 мая в Индустриальном районе. Специалисты Административно-технической инспекции совместно с Росгвардией задержали расклейщика рекламных объявлений.

Нарушитель их расклеивал в неположенных местах вблизи дома на ул. Нефтяников, 10 – на дорожных знаках, фасадах многоквартирных домов и опорах освещения. Расклейщика привлекут к административной ответственности. Всего с начала года на улицах Перми задержали семь нарушителей.

В городском контрольном департаменте напомнили, что за расклейку объявлений в не предназначенных для этого местах предусмотрен штраф: для граждан – до 5 тыс. руб., должностных лиц – до 50 тыс. руб., юридических лиц – до 100 тыс. руб.

Жители Перми также могут получить денежное вознаграждение в размере 15 тыс. руб. за информацию о случаях незаконного нанесения граффити на фасады зданий. Для этого необходимо сообщить в полицию информацию о личностях вандалов или предоставить фото (видео) момента совершения правонарушения.

За вознаграждением можно обратиться в контрольный департамент администрации Перми по адресу: ул. Ленина, 23, тел. 212-46-21. Специальная комиссия рассматривает все обращения, сравнивает их с отчетами полиции и принимает решение о выплате.

В Перми по инициативе главы города Эдуарда Соснина реализуется проект «Пермь в порядке». Он охватывает инициативы и мероприятия, направленных на улучшение городской среды, повышение качества жизни и формирование позитивного имиджа города.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники