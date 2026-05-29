Пермяков приглашают на масштабный экологический фестиваль «Природа города»

Фото: Администрация города Перми

При поддержке администрации города парк культуры и отдыха «Балатово» 5 и 6 июня станет местом проведения экологического фестиваля «Природа города» (0+). В его рамках пройдет акция «Экодоброволец» для помощи экологическим организациям и инициативам. Участником может стать любой желающий.

В администрации Перми рассказали, что экологический фестиваль «Природа города» отправит пермяков в познавательные маршруты. Их также ждут экологические практикумы, природные лаборатории, ботанические соревнования и экспертные экскурсиях. Гостей фестиваля научат исследовать лес и наблюдать за живой природой в ее естественном состоянии.

Фото: Администрация города Перми

Дети и взрослые примут участие экоквестах, интерактивных играх по ориентированию и безопасному поведению в лесу, творческих мастер-классах и игротеках. По словам организаторов, занятия позволят освоить лесотерапию и йогу на свежем воздухе, а волонтерские акции по уборке природных территорий дадут возможность внести реальный вклад в сохранение окружающей среды.

Для участия в акции «Экодоброволец» необходима регистрация по ссылке. В этом году волонтеров ждет целый ряд активностей, включая помощь приютам, субботники, высадку растений, установку домиков для птиц и насекомых.

Подробная информация о фестиваль «Природа города» доступна в его официальной группе во «ВКонтакте».

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники