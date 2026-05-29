В Санкт-Петербурге спустили на воду скоростное судно «Восход» для Прикамья

Кадр с видео: Министерство транспорта Пермского края

Корабелы Ленинградской области завершили капитальный ремонт судна на подводных крыльях «Восход-50» проекта 352. В сентябре прошлого года его отправили на восстановление с Камского судоремонтного завода.

Полностью обновленный «Восход» спустили на воду с верфи в Санкт-Петербурге. Работы включили: замену части наружной обшивки и привального бруса, замену главногго двигателя, обновление всех систем и внутренних помещений. Корабелы также заменили двери и окна, внутреннюю обшивку стен, пола и потолка, обшивку 71 кресла. На судне появились система видеонаблюдения, кондиционеры, современное электро-, радио- и навигационное оборудование.

«Перед спуском на воду «Восход» покрасили в фирменную ливрею Пермского края с узнаваемым полигональным медведем. На корпус добавили голубую линию как символ водного транспорта Прикамья», – сообщили в краевом Минтрансе.

После завершения всех работ «Восход» проверят эксперты ФАУ «Российское классификационное общество» на соответствие правилам речного регистра. Затем предстоит оформление разрешительных документов для перегона «Восхода» в Пермь. Перед этим в Санкт-Петербурге проведут его ходовые испытания.

К концу навигации 2026 года «Восход» своим ходом прибудет в Пермь. С 2027 года судно начнет курсировать по маршруту «Пермь – Чайковский» с остановками в городах Прикамья, обороудованнеых для его приема пристанями. Протяженность пути – 360 км, время в дороге – 6 часов.

«Восход-50» спустили на воду 40 лет назад в 1986 со стапелей Феодосии.

