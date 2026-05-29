В Прикамье на территорию ИК-10 пытались передать наркотки ухищренным способом

В поселке Всесвятская Чусовского района грамотные действиям сотрудников исправительной колонии №10 пресекли доставка запрещенных предметов. Злоумышленники спрятали их ухищренным способом

На транспортном КПП колонии остановили автомобиль «КамАЗ» под управлением водителя 1988 года рождения. Он был загружен материалами для деревообработки. При тщательном досмотре сотрудники ИК-10 обнаружили три сотовых телефона, три банковские карты, а также сверток порошкообразного вещества, колоду игральных карт и две зажигалки.

Все обнаруженное злоумышленник спрятал в оборудованных тайниках панели приборов автомобиля и кабине. В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю сообщили, что факту попытки провоза запрещенных предметов составлен административный протокол. Материалы проверки направлены в межмуниципальный отдел МВД «Чусовской».

Виновному грозит уголовная ответственность принудительными работами на срок до 2 лет либо лишением свободы на тот же срок.

