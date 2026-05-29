НовостиОбщество29 мая 2026 4:11

МФЦ Пермского края начали выдавать сим-карты мобильной связи

Для оформления потребуется только паспорт
Павел ШАТРОВ

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центры «Мои документы» краевого МФЦ начали предоставлять новую услугу клиентам. Теперь можно в них можно приобрести сим-карту мобильного оператора. Процесс оформления займет минимум времени.

Специалист МФЦ проверит паспорт заявителя, зарегистрирует заявку и выдаст сим-карту. Новая услуга доступна для всех жителей региона старше 14 лет. Ребята могут подключить мобильную связь вместе с получением первого паспорта в одном месте.

«Мы постоянно работаем над расширением спектра услуг для удобства жителей. Сейчас мы сотрудничаем с одним из сотовых операторов. В будущем планируем привлекать и других провайдеров», – отметил руководитель краевого МФЦ Леонид Громов.

