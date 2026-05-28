НовостиОбщество28 мая 2026 17:14

В Перми решением суда закрыли кафе быстрого питания «Шаурмания»

Постановление подлежит немедленному исполнению
Павел ШАТРОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Индустриальный районный суд Перми 28 мая постановил закрыть на 30 суток кафе быстрого питания «Шаурмания» на ул. Карпинского, 64. Постановление подлежит немедленному исполнению.

Административное наказание о приостановлении деятельности суд назначил на основании поступивших материалов от Роспотребнадзора. Краевое ведомство выявило в точке общепита многочисленные нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения в деятельности кафе «Шаурмания».

