В Перми решением суда закрыли кафе быстрого питания «Шаурмания»

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Индустриальный районный суд Перми 28 мая постановил закрыть на 30 суток кафе быстрого питания «Шаурмания» на ул. Карпинского, 64. Постановление подлежит немедленному исполнению.

Административное наказание о приостановлении деятельности суд назначил на основании поступивших материалов от Роспотребнадзора. Краевое ведомство выявило в точке общепита многочисленные нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения в деятельности кафе «Шаурмания».

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru