В Прикамье похоронят погибшего на СВО полтора года назад Андрея Вяткина

В селе Елово 29 мая пройдет прощание с погибшим в ходе проведения СВО земляком. Вяткин Андрей Николаевич погиб при исполнении воинского долга полтора года назад в возрасте 43 лет.

Андрей Вяткин родился 24 октября 1981 года в деревне Батуи Еловского района Пермской области. После окончания девятого класса Брюховской школы поступил учиться в ПУ №111 Соликамска. Получил профессию электромонтер по ремонту промышленного оборудования. На этом Андрей не остановился, окончил ПУ №114 в Перми по специальности «Электросварщик ручной сварки».

Получив профессиональное образование, Андрей Николаевич применил свои знания и умения на должности электрика Маслосыркомбината «Еловский». Потом работал водителем в ООО «Еловская ДПМК», чернушинском ООО «Дорос». Последним местом работы стала компания «Дилия». В 2012 году он женился. С супругой Светланой Борисовной воспитывал сыновей Алексея и Данила, дочь Татьяну.

В декабре 2024 года Андрей Николаевич заключил контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в СВО. Служил стрелком-помощником гранатометчика в звании рядового. Погиб в бою 18 января 2025 года.

Прощание с военнослужащим состоится с 11:00 Еловском культурно-досуговом центре. Администрация Еловского муниципального округа выражает искренние соболезнования родителям погибшего земляка Евгении Васильевне и Николаю Иосифовичу, братьям Сергею и Денису, супруге и детям, всем родным и близким.

