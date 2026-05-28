В Перми из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников Соцфонда и ИГЖН

В Свердловском районе Перми днем 28 мая провели эвакуацию здания на ул. Клары Цеткин, 10а. В нем находится несколько краевых ведомств, включая отделение Соцфонда России и ИГЖН.

В соцсетях появились снимки и видео очевидцев о выходе на улицу всех находящихся в здании людей. Как удалось выяснить, поводом для проведения экстренных мер стало анонимное сообщение о минировании.

Краевое министерство территориальной безопасности сообщило проведении оперативными службами проверки здания, угроз для безопасности нет. В ведомстве призывали жителей Прикамья соблюдать спокойствие и руководствоваться информацией только из официальных источников.

