НовостиПроисшествия28 мая 2026 16:35

В Перми из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников Соцфонда и ИГЖН

Анонимное сообщение поступило днем 28 мая
Павел ШАТРОВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловском районе Перми днем 28 мая провели эвакуацию здания на ул. Клары Цеткин, 10а. В нем находится несколько краевых ведомств, включая отделение Соцфонда России и ИГЖН.

В соцсетях появились снимки и видео очевидцев о выходе на улицу всех находящихся в здании людей. Как удалось выяснить, поводом для проведения экстренных мер стало анонимное сообщение о минировании.

Краевое министерство территориальной безопасности сообщило проведении оперативными службами проверки здания, угроз для безопасности нет. В ведомстве призывали жителей Прикамья соблюдать спокойствие и руководствоваться информацией только из официальных источников.

