Глава СК РФ ждет доводы по делу о гибели рабочего на лесной делянке в Прикамье

Фото: проесс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю

В Верещагино возбудили уголовное дело по факту причинения мужчине смерти по неосторожности. Дело находится в производстве следователя Верещагинского межрайонного следственного отдела.

Предварительно установлено, что днем 6 февраля 2026 года в лесном массиве вблизи деревни Соболево Юсьвинского муниципального округа произошел несчастный случай. Во время производства лесозаготовительных работ на обрубщика сучьев упало дерево. Мужчина получил телесные повреждения, от которых он скончался на месте на месте происшествия.

Следователь провел процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также были назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Родственники погибшего не согласились с версией следствия о несчастном случае. Они ссылаются на ее несоответствие выводам экспертов и обстоятельствам дела. Следственный комитет РФ от них поступило несколько обращений по этому поводу.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по доводам публикации СМИ о расследовании обстоятельств гибели рабочего. Глава ведомства также поручил руководителю краевого следственного управления представить информацию о ходе расследования уголовного дела.

