У пятой части жителей Перми нет денег на отпуск

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Портал Superjob провел опрос среди жителей крупнейших городов страны о бюджете предстоящих отпусков. В опросе приняла участие их наиболее экономически активная часть.

Жители Перми оказались в числе самых прижимистых. Они готовы потратить на неделю отпуска около 61 тыс. руб. Им компанию составили жители Вологды, Воронежа, Уфы, Ротова-на- Дону и Краснодара с бюджетом 59-62 тыс. руб. Богатеи живут в Москве и Казани – 77 тыс. и 71 тыс. руб. соответственно.

Идеалом для пермяков стала отпускная сумма в 199 тыс. руб. В этом их полностью поддержали жители Воронежа. Максимальный бюджет за отпуск в 229 тыс. руб. готовы выложить москвичи, а также красноярцы – 227 тыс. руб.

Часть россиян вообще не готовы тратить деньги на свой отдых. Здесь отличились 26% жителей Нижнего Новгорода. Пермяки оказались в золотой середине всех опрошенных – 21%.

Мужчины готовы потратить на свой отпуск значительно больше денег, чем женщины. В своих кошельках на это они минимум отложили в среднем по 68 тыс. руб., женщины – 59 тыс. руб. Идеальный отдых для парней обойдется в 222 тыс. руб., самых обаятельных и привлекательных – 184 тыс. руб.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru