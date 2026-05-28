В Перми рассмотрели мастер-планы КРТ микрорайона «Комсомольский»

Мастер-план Архитектурное бюро «MЛA+» | Главный архитектор пермского края Елена Ермолина

В Перми прошло заседание рабочей группы архитекторов. Участники встречи рассмотрели варианты мастер-планов КРТ жилой застройки в микрорайоне «Комсомольский» на территории Дзержинского района.

В комплексное развитие территории войдут несколько несмежных участков, а также по улицам Хабаровской и Вагонной. Общая площадь КРТ составляет 21 га. Проект включит строительство жилых зданий переменной этажности до 17 этажей, детской школы искусств площадью 1,5 тыс. кв. метров и детсад на 300 мест.

Реализация проекта КРТ позволит расселить ветхий и аварийный жилой фонд в размере 56 домов. Это позволит создать для жителей микрорайона более комфортные и современные условия проживания. Срок реализации проекта составит 15 лет с момента заключения договора. Концепции КРТ разраотали два архитектурных бюро.

Бюро «MЛA+» предложило образ района, построенный вокруг идеи железнодорожного фонаря-маяка. Территорию организуют через систему «лучей» культурного и природного маршрутов. Лучи будут расходиться от станции и свяжут ключевые точки «Комсомольского». В центре концепции – фонарная площадь с арт-объектом «Фонарь» и «сухой» фонтан. По задумке проектировщиков, пространство позволит формировать сценарии общественной жизни.

Представленный мастер-план делает акцент на развитие пешеходных и велодорожек, коммерческих помещениях на первых этажах, живых улицах и максимальном сохранении существующих зеленых насаждений. Архитектурный облик создадут фасады, выстроенные по системе цветовых акцентов и доминант.

В проекте появляются «башни-маяки», дома с красными акцентами культурного луча и зеленые фасады природного маршрута, визуально продолжающие ландшафт района и Сосновую рощу.

Архитектурное бюро «План_Б» в основу концепции заложило образ «Ветки» – символа продолжения, развития и связи прошлого с будущим. Главным элементом станет зеленый бульвар. Он объединит общественные пространства, коммерцию, площади и дворы района. Концепция продолжит существующие пешеходные направления и свяжет территорию с природным каркасом города.

Проект бюро большое внимание уделил сохранению взрослых деревьев, работе с локальным цветовым кодом района, включая характерную палитру фасадов и окон, исторически сложившуюся в микрорайоне.

«Для нас важно, что развитие таких территорий подразумевает формирование полноценной городской среды – с зелеными маршрутами, общественными пространствами, удобной инфраструктурой и безопасными улицами. Именно такой подход позволяет создавать районы, в которых людям действительно комфортно жить, гулять, растить детей и проводить время рядом с домом», – отметила в ходе обсуждения главный архитектор пермского края Елена Ермолина.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru