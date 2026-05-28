В Пермском крае ожидаемая продолжительность жизни населения достигла 73 лет

Губернатор Пермского края в своем ежегодном послании озвучил ряд достижений региона в демографической политике. Значительный рост показал один из важных показателей.

По словам Дмитрия Махонина, ожидаемая продолжительность жизни жителей Прикамья достигла 73 лет. Ее рост отмечен на протяжении двух последних лет. К трудоспособному возрасту относятся мужчины 16-62 лет, женщины – 16-57 лет.

Глава региона признал значительный вклад и заслугу медицинских работников региона в достижении этого целевого показателя. В Прикамье на 25,5% сократилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и на 10,8% – онкологических. Это два основных класса причин смерти в регионе.

В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни жителей Прикамья составила 71 года, мужчин – 65 лет, женщин – 77 лет. По предварительным данным, численность населения в регионе на начало 2025 года – 2 483 633 человек.

