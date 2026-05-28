В Прикамье средняя цена литра бензина превысила 67 рублей

В Пермском крае продолжился недельный рост средней цены на все марки автомобильного топлива. Самым дорогим на заправках региона на неделе с 19 по 25 мая остался бензин марки АИ-98, наиболее резкий рост – АИ-95.

По данным Росстата, средняя цена за литр бензина марки АИ-92 выросла до 63,94 с 63,72 руб., АИ-95 – 69,30 руб. (+0,39), АИ-98 – 94,91 руб. (+0,34). Средняя цена за литр бензина за неделю выросла 67,29 руб. (+0,32).

В ПФО самый дорогой бензин с этой недели на заправках Пермского края. В целом по России средняя цена за литр автомобильного топлива за неделю выросла с 67,30 до 67,53 руб., в Приволжском округе – с 65,46 до 65,60 руб.

Дизельное топливо в Прикамье достигла 79 руб. (+0,19) руб. за литр. В ПФО за третью неделю мая средняя цена «дизеля» поднялась с 75,07 до 75,51 руб., в целом по России – с 78,46 до 78,82 руб.

Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. заправочных станций в 280 городах страны.

