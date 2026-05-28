В Пермском крае более 2 000 женщин отказались от абортов

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дмитрий Махонин во время ежегодного послания выразил благодарность частным клиникам Прикамья за ответственное отношение к вопросам демографии. Медучреждения добровольно отказались от процедуры прерывания беременности у женщин.

В 2025 году более 2000 будущих мам сделали свой выбор в пользу рождения ребенка после консультаций с врачами в поликлиниках по месту приписки. Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в Прикамье родились 446 малышей. По словам главы региона, рождение третьих и последующих детей в семьях составило 33%.

По итогам прошлого года суммарный коэффициент рождаемости в Пермском крае оказался выше российского и лучшим среди всех регионов ПФО.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru