В Перми только четыре школы наберут «ускоренные» первые классы в 2026 году

Раньше ускоренные первые классы набирали шесть школ Перми.

Как сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на департамент образования Перми, в новом учебном году 2026–2027 только четыре школы откроют первые классы, где программу началки пройдут за три года, вместо четырех. Это школы № 22, № 55, № 76 и гимназия № 10.

Раньше ускоренные первые классы набирали шесть школ: лицей № 4, гимназия № 10, школы № 22, 55, 76 и 94 (Агробизнестехнологий). Но теперь лицей № 4 и школа № 94 решили в этом году не набирать первоклашек по такой системе. В лицее объяснили это временной мерой.

- В этом году мы пропускаем набор. Нам нужно принять много ребят в обычные первые классы, а в классах с ускоренной программой должно быть меньше детей. Но в следующем году мы вернёмся, - рассказала порталу директор лицея Ольга Сапко.

В департаменте образования уточнили: всего в проекте «Эффективная начальная школа» в 2026–2027 учебном году по прежнему участвуют шесть школ — вторые и третьи классы, которые уже учатся по ускоренной системе, продолжат. А вот первых классов действительно будет только четыре. Одна из причин, по данным департамента, — родители подали недостаточно заявлений.

Напомним суть программы: за первый год дети проходят материал первого и второго класса, а к концу третьего года осваивают всё, что обычно проходят за четыре года.

Кстати, в Перми вообще планируют сократить количество первых классов по сравнению с прошлым годом - с 491 до 454. Всего в школы пойдут 11,7 тысяч первоклассников, что на 800 детей меньше, чем годом ранее.

