В Прикамье от укусов клещей пострадали более 5,5 тысяч жителей региона

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прошедшая неделя в Пермском крае стала рекордной по активности клещей. Число пострадавших от их нападений на жителей региона увеличилось на 72% и достигло с начала сезона 5 579 случаев. Каждый пятый пострадавший – ребенок.

По данным краевого Роспотребнадзора, лабораторные исследования снятых клещей показали 45,7% инфицированы иксодовым боррелиозом, 2,9% – моноцитарным эрлихиозом человека, 1,3% – гранулоцитарным анаплазмозом человека, 0,8% – клещевым вирусным энцефалитом. В 45% случаев нападения произошли при посещении индивидуальных садов, в 36% – при посещении леса, в 19% – на придомовой территории.

Наиболее опасными для посещения остаются: Пермскмий район – 823 обращения в медучреждения, Пермь – 632, Добрянский округ – 325.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru