Энергетики Прикамья восстановили линии электропередачи после шквалистого ветра

Энергетики продолжают устранять точечные обрывы. Фото: «Россети Урал»

Как сообщили в компании «Россети Урал», специалисты пермского филиала полностью восстановили электроснабжение потребителей по основной сети. Речь идёт о линиях 6–10 кВ, которые питают целые населённые пункты. Энергетики трудились круглосуточно и устранили все крупные повреждения, вызванные шквалистым ветром с порывами более 20 метров в секунду.

Сейчас, по данным «Россети Урал», бригады перешли к отработке точечных заявок от жителей. Это касается распределительных сетей 0,4 кВ — тех, что ведут электричество непосредственно в дома. Пока такие проблемы остаются в Краснокамском, Нытвенском, Верещагинском, Карагайском и нескольких других муниципальных округах.

Главные причины отключений — деревья, упавшие на линии электропередачи (они росли за пределами охранных зон, так что энергетики не могли их заранее спилить), а также обрывы проводов от сильного ветра.

В «Россети Урал» добавили, что их подразделения в Пермском крае по прежнему работают в режиме повышенной готовности: прогноз погоды остаётся неблагоприятным. Специалисты ведут усиленный контроль за оборудованием и следят за метеообстановкой.

