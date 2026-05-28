Ревнивец из Соликамска получил три года колонии за избиение сожительницы

Пермский краевой суд оставил в силе приговор мужчине, который избил свою сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Ранее Соликамский городской суд отправил его в колонию общего режима на три года. Адвокат пытался обжаловать это решение, но не получилось.

Всё случилось вечером 29 декабря прошлого года в посёлке Тюлькино. Мужчина выпил, приревновал и начал бить женщину. Он повалил её на диван и наносил удары ногами и руками. Женщина потеряла сознание. Скорую вызвала её подруга, которая пришла в гости. В больнице женщина сначала говорила, что сама упала, но её сожитель сам признался врачам, что это он её избил.

Врачи обнаружили у пострадавшей закрытые травмы живота. Такие повреждения считаются тяжким вредом здоровью.

26 февраля 2026 года суд в Соликамске признал мужчину виновным по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его приговорили к трём годам колонии общего режима. При этом суд учёл, что он сам пришёл с повинной, помогал пострадавшей, признал вину и раскаялся.

Но адвоката это не устроило. Он подал жалобу в Пермский краевой суд и сказал, что суд не принял во внимание мнение потерпевшей — она не хотела наказывать своего сожителя.

Краевой суд изучил все материалы и объяснил: доказательств вины мужчины достаточно, наказание выбрано правильно. А мнение потерпевшей, как пояснили в суде, не является обязательным для судьи при назначении наказания. В итоге жалобу отклонили, а приговор оставили без изменений.

