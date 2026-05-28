В этом году популярным хобби у пермских зумеров стали ДНК-исследования

Исследование родословной становится всё более популярным занятием у молодых пермяков: они активно ищут информацию о своих предках не только в архивах, но и в результатах ДНК-тестов. При этом поисками стали чаще заниматься мужчины — в 2026 году их доля составила 51%, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Основная аудитория сервисов для изучения родословной — пермяки 26-45 лет. На них приходится более половины всего трафика. Немалую активность также демонстрируют жители региона старше 46-55 лет (21%) и пользователи старше 56 лет (18%). При этом молодёжь 14-20 лет показала существенный прирост интереса — с начала года трафик у этой категории вырос на 60%, а у абонентов 21-24 лет за тот же период он увеличился на 30%.

В целом по России пользователи исследуют семейную историю по нескольким направлениям: ищут сведения о родственниках в архивах и мемориальных базах данных, составляют семейное древо, изучают происхождение с помощью ДНК-тестов.

Если с января по май прошлого года пользователи чаще обращались к архивным платформам и сервисам для построения семейного древа, то в 2026-м заметно выросла вовлеченность в ДНК-генеалогию. Так, в марте этого года доля крупнейших ресурсов, занимающихся исследованиями ДНК-тестов, которые в том числе помогают узнать о географических корнях предков и этнической принадлежности, выросла более чем в 30 раз относительно того же месяца 2025-го.

Интерес к сервисам для изучения родословной подтверждают в пресс-службе еще одного оператора связи. Согласно аналитике обезличенных данных МегаФона, в мае в Пермском крае активность на тематических сайтах выросла в 2,7 раза по сравнению с январём 2026-го.