Доходы пермского бюджета вырастут

Дополнительные доходы будут направлены, в том числе, на оснащение оборудованием нового здания лицея №3.

Доходы бюджета Перми в 2026 году вырастут на 154 миллиона рублей, в 2027 и 2028 годах - на 110 и 112 миллионов рублей соответственно. Рост связан с увеличением доходов от продажи земельных участков.

В связи с этим депутаты Пермской городской Думы поддержали поправки в текущий бюджет города. Согласно поправкам, дополнительные доходы будут направлены на оснащение оборудованием здания лицея №10 по улице Серебристой и нового здания лицея №3, а также на расселение аварийного жилья.

На ремонт автомобильных дорог в 2026 году дополнительно будет направлено 242 миллиона рублей, в 2027 году - 91 миллион. 45 миллионов - на расселение аварийного жилья, 30 миллионов - на выплаты многодетным семьям вместо земельного участка.

- Мы сохраняем принципы, которые заложили при формировании бюджета на 2026 год. Мы подчеркнули расходы социального характера, выделив дополнительные средства на два ключевых объекта образования. Стараемся не отходить от заданного тренда и сохранять социальную направленность каждого бюджетного рубля, - отметил Дмитрий Малютин.