Бюджет Перми за 2025 год исполнен на 103 процента

В прошлом году в Перми были созданы две модельные библиотеки. Фото: Пермская городская Дума

В бюджет Перми в 2025 году поступило 61,5 миллиарда рублей вместо запланированных 59,6 миллиарда. План исполнен на 103 процента. Доходы по сравнению с предыдущим годом выросли на полтора миллиарда. При этом бюджет прошлого года сохранил социальную направленность - более половины средств направлено на мероприятия социальной сферы.

Отчет по исполнению бюджета представила депутатам Пермской городской Думы первый заместитель главы администрации города Яна Фурман. Она сообщила, что дополнительные средства были направлены на финансирование учреждений социальной сферы, содержание и ремонт автомобильных дорог и объектов благоустройства, работу общественного транспорта, обустройство и содержание контейнерных площадок и ликвидацию несанкционированных свалок.

400 миллионов рублей было направлено на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов. Полтора миллиарда рублей - на ремонт объектов образования, культуры и спорта. В прошлом году введены в эксплуатацию школы по улице Ветлужской и улице Целинной, завершена реконструкция нового корпуса школы по улице Уральской. Было начато строительство двух школ в Индустриальном и Орджоникидзевском районах и завершены строительные работы спортивных залов в школах №96 и №81. Проведен комплексный капитальный ремонт зданий пяти школ и детского сада, созданы две модельные библиотеки.

В 2025 году в Перми отремонтировали 17 участков автомобильных дорог, провели реконструкцию трамвайных путей, привели в порядок три сквера - Сквер журналистов, Аллею Памяти на улице Екатерининской и сквер в 64-м квартале эспланады.

- Самое главное, что наш бюджет остается социальным, направленным на пермяков и их интересы. Доля социальных расходов в нем составляет 52,6 процента. Наши самые большие расходы лежат в области системы образования Перми. В эту область входит многое: строительство школ, благоустройство пришкольных территорий, оснащение и модернизация системы образования. Сегодня мы строим корпуса лицеев №3 и №10, «Инженерную школу». Пора больших образовательных строек при полной поддержке краевого бюджета в Перми продолжается, что не может не радовать, - подчеркнул председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.