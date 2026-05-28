Министр МВД РФ наградил пермского кадета за помощь в задержании преступника

Пермяк Константин Гусев. Фото предоставлено ГУ МВД России по Пермскому краю.

Накануне Дня защиты детей Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил 17 подростков из 13 регионов страны. Самому младшему из них - всего 9 лет.

- Все вы в экстремальных ситуациях подтвердили свою личностную и гражданскую зрелость, не прошли мимо чужой беды, не побоялись дать отпор правонарушителям, проявили сознательность и принципиальность. Не просто помогли полиции, а доказали, что безопасность – это общее дело. И совершенно не важно, сколько человеку лет и в каком регионе он живет. Главное – в сложный момент не остаться в стороне. Это и есть единство, - сказал глава ведомства.

Среди награжденных - пермяк Константин Гусев.

22 апреля прошлого года смелый пермский кадет помог сотрудникам полиции задержать преступника.

Константину 15 лет, он ученик кадетского класса. В тот день он возвращавшийся из школы домой, когда увидел, как из-за домов выбегает мужчина, а за ним едет полицейский уазик с мигалками. Еще несколько мгновений, и мужчина скрылся бы в проулке, куда машина бы точно не проехала. Парень мгновенно решил помочь полицейским его словить. Схватил мужчину за шею и положил на асфальт. Практически сразу же подбежал сотрудник полиции и надел мужчине наручники. Позже выяснилось, что у задержанного была с собой доза наркотических веществ в кармане.

Почетную грамоту МВД России и ценный подарок пермскому подростку вручил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Владислав Толкунов. Он тепло поблагодарил храброго юношу за его поступок и пожелал дальнейших успехов в учебе. Также он наградил Константина юбилейной медалью «100 лет пермскому обществу «Динамо»», пожелав ему ярких спортивных побед и достижений.

