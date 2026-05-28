Министр МВД РФ наградил пермского кадета за помощь в задержании преступника

Накануне Дня защиты детей Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил 17 подростков из 13 регионов страны. Самому младшему из них - всего 9 лет.
- Все вы в экстремальных ситуациях подтвердили свою личностную и гражданскую зрелость, не прошли мимо чужой беды, не побоялись дать отпор правонарушителям, проявили сознательность и принципиальность. Не просто помогли полиции, а доказали, что безопасность – это общее дело. И совершенно не важно, сколько человеку лет и в каком регионе он живет. Главное – в сложный момент не остаться в стороне. Это и есть единство, - сказал глава ведомства.
Среди награжденных - пермяк Константин Гусев.
22 апреля прошлого года смелый пермский кадет помог сотрудникам полиции задержать преступника.
Константину 15 лет, он ученик кадетского класса. В тот день он возвращавшийся из школы домой, когда увидел, как из-за домов выбегает мужчина, а за ним едет полицейский уазик с мигалками. Еще несколько мгновений, и мужчина скрылся бы в проулке, куда машина бы точно не проехала. Парень мгновенно решил помочь полицейским его словить. Схватил мужчину за шею и положил на асфальт. Практически сразу же подбежал сотрудник полиции и надел мужчине наручники. Позже выяснилось, что у задержанного была с собой доза наркотических веществ в кармане.
Почетную грамоту МВД России и ценный подарок пермскому подростку вручил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Владислав Толкунов. Он тепло поблагодарил храброго юношу за его поступок и пожелал дальнейших успехов в учебе. Также он наградил Константина юбилейной медалью «100 лет пермскому обществу «Динамо»», пожелав ему ярких спортивных побед и достижений.
