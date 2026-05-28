31 мая в Хохловке пройдут Троицкие гуляния

В Троицу в Хохловке для гостей проведут мастер-классы и уличные застолья.

31 мая в архитектурно-этнографическом музее Хохловка развернутся настоящие Троицкие гуляния. Гостей научат завивать берёзку, плести венки, водить круги и играть в старинные пермские забавы.

Праздник Святой Троицы — один из главных в православном календаре. В народной традиции он стоял на стыке двух сезонов: провожали весну и открывали лето. Главной героиней торжеств была берёза — дерево, которое в народной культуре ассоциировалось с девичеством, красотой и молодостью. Её украшали лентами, вокруг неё водили хороводы, а девушки плели венки и кумились.

Как поясняют сотрудники музея, в Прикамье к Троице было принято красиль яйца, но не в красный цвет, как на Пасху, а в зелёный — отваром из берёзовых листьев или крапивы. Ещё одна местная особенность: на Троицу начинались массовые гулянья на лугах, где пели, плясали и гадали на венках, пуская их по воде.

В программе праздника — мастер-классы по набойке и изготовлению украшений для девичьих кос, хороводы, уличное застолье, пляски под гармонь и лирические песни у воды. Атмосферу создадут фольклорные коллективы: «Соловейка», «Благовесть», «Гляденовские перепевы», «Тишина», «Медуница» и ансамбль самого музея «Хохловка».

Начало в 11:00.

