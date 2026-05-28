НовостиОбщество28 мая 2026 3:50

Мюзикл Театра-Театра покажут в кинотеатре

Пока в театре идет ремонт, «Бременских музыкантов» покажут на большом экране Синематеки
Елена СОФЬИНА
Пока сцена Театра-Театра на ремонте - спектакль можно посмотреть в кино.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пока в здании Театра-Театра идет ремонт, лучшие постановки пермской сцены решили показать на большом экране. Первый такой показ состоится уже в ближайшую субботу, 30 мая.

В Синематеке на Комсомольском проспекте, 53 на большом экране представят зажигательный мюзикл «Бременские музыканты» (6+) в исполнении артистов Театра-Театра. Специальный киноформат позволяет по-новому раскрыть любимую историю, знакомую каждому с детства. В яркой постановке есть все, за что зрители ценят эту музыкальную сказку: харизматичные герои, всеми узнаваемые мелодии и искрометные диалоги.

Организаторы позаботились и о зрителях с особенностями здоровья зрения. Показ будет сопровождаться тифлокомментариями. Проведет их — Наиля Рафисовна Ибрагимова.