В Пермском крае 28 мая ожидаются ливни, грозы и сильный ветер Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики Пермского ЦГМС предупредили жителей региона о неблагоприятной погоде 28 мая. В отдельных районах края прогнозируются сильные дожди, грозы и град. Во время непогоды скорость порывов ветра может достигать 15–22 метров в секунду.

Из-за ухудшения погодных условий возможны перебои с электроснабжением, аварии на коммунальных сетях, затруднение движения транспорта и рост числа ДТП. Жителям рекомендуют не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи и плохо закрепленными конструкциями. Также не стоит оставлять автомобили вблизи таких объектов.

В региональном управлении МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Спасатели советуют не бросать непотушенные окурки и спички в сухую траву, не разводить костры возле зданий и в лесопарковых зонах, а также не оставлять на улице стеклянные бутылки и осколки, которые могут стать причиной возгорания под солнечными лучами.

Отдельное внимание взрослых просят уделить безопасности детей и не допускать игр с огнем как дома, так и на природе.

При возникновении экстренных ситуаций следует звонить по телефонам 01, 101 или 112. Вызовы принимаются бесплатно.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru