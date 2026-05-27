В больницах Пермского края стало больше молодых врачей

В медицинских учреждениях Пермского края отмечают положительные изменения с кадровым составом. По словам губернатора Дмитрий Махонин, за последние годы в регион удалось привлечь тысячи специалистов, а средний возраст врачей начал снижаться.

27 мая глава региона выступил с ежегодным посланием, где отдельно остановился на ситуации в здравоохранении. Он отметил, что проблема нехватки медиков по-прежнему остается актуальной, однако уже заметны первые результаты проводимой работы.

За шесть лет в больницы и поликлиники края пришли работать 1115 врачей и фельдшеров. В общей сложности с 2020 года медицинские учреждения региона пополнили более трех тысяч сотрудников.

Одним из главных изменений стало омоложение кадров. Сейчас средний возраст врачей в крае составляет 47,5 года, а среднего медперсонала — 44 года. В некоторых больницах показатели снизились особенно заметно. Так, в Чернушинской районной больнице средний возраст врачей уменьшился с 51 до 41 года.

За последние шесть лет число бюджетных мест в колледжах и техникумах по медицинским направлениям выросло на 25%, а объем приема студентов увеличился почти вдвое. Сегодня обучение проходят свыше 1400 студентов и около 300 ординаторов.

Кроме того, после изменений в законодательстве поступать на специальность «Лечебное дело» теперь можно после 9 класса. Уже в этом году первые выпускники-фельдшеры нового набора начнут работать в больницах региона.

С нового учебного года также возобновят подготовку специалистов по направлению «Стоматологическое дело» в трех учреждениях среднего профессионального образования.

Для студентов и ординаторов, совмещающих учебу с работой в медучреждениях, ввели дополнительные выплаты. По данным краевых властей, количество выпускников-медиков, которые остаются работать в регионе, за шесть лет выросло в 3,5 раза. Также значительно увеличилось число целевых договоров со студентами медицинского университета.

По итогам 2025 года обеспеченность врачами улучшилась в 25 муниципалитетах Пермского края. Теперь перед региональным Минздравом поставлена новая задача — до 2030 года привлечь в медицинские учреждения не менее 2500 специалистов.

За последние годы в регионе построили 31 медицинский объект, закупили более 11 тысяч единиц оборудования и провели 26 капитальных ремонтов. До 2030 года власти планируют реализовать еще несколько крупных проектов в сфере здравоохранения.

