В Перми поймали мужчину за незаконную расклейку объявлений

В Индустриальном районе Перми сотрудники административно-технической инспекции совместно с Росгвардией задержали мужчину, который размещал объявления в запрещённых местах.

Нарушителя заметили 27 мая возле дома №10 по улице Нефтяников. Он расклеивал рекламу на дорожных знаках, фасадах жилых домов и опорах уличного освещения. Теперь мужчине грозит административное наказание.

В мэрии Перми сообщили, что специалисты регулярно проводят рейды по выявлению незаконных объявлений. С начала 2026 года в городе уже задержали семь человек за подобные нарушения.

За расклейку рекламы в неположенных местах предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, а для организаций — до 100 тысяч рублей.

