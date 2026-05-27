В Пермском крае обновят еще 10 автостанций до конца 2027 года

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 27 мая выступил с ежегодным посланием, где большое внимание уделил развитию транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

По словам главы Прикамья, с 2020 года власти начали активно привлекать федеральные средства для модернизации общественного транспорта. За это время автобусный парк в Перми и на межмуниципальных маршрутах практически полностью обновили. Сейчас средний возраст автобусов в краевой столице составляет около трех лет вместо прежних 12, а в территориях — 3,5 года вместо 20.

Современные автобусы оснащаются GPS-системами и датчиками учета пассажиропотока. Эти технологии помогают отслеживать движение транспорта и корректировать расписание. Благодаря этому точность соблюдения графика достигла 97%.

Отдельно губернатор отметил развитие интеллектуальных транспортных систем. Система позволяет в режиме реального времени контролировать ситуацию на дорогах и перераспределять транспортные потоки. За последние пять лет средняя скорость движения транспорта в регионе выросла на 34%.

Продолжается и модернизация транспортной инфраструктуры. В Прикамье уже отремонтировали девять автостанций, среди которых объекты в Нытве, Барде, Верещагино, Лысьве и Кудымкаре. Еще десять автостанций планируют привести в порядок до конца 2027 года.

Кроме того, в регионе обновляют остановочные комплексы. С 2020 года в Перми установили 378 остановок, включая 168 «умных». В муниципалитетах с 2024 года появилось более 500 новых остановок, еще 126 оборудовали на региональных трассах.

Одним из важных направлений стало восстановление речного судоходства. Дмитрий Махонин напомнил, что в регионе возродили Пермскую судоверфь — единственное судостроительное предприятие на Урале.

В этом сезоне новые причалы оборудуют в Добрянке и Осе, а дебаркадеры появятся на Перми-1 и в Усть-Качке. В ближайшие два года аналогичные объекты построят в Оханске и Левшино. Всего количество причалов в регионе планируют увеличить до 15.

Также губернатор сообщил, что в конце прошлого года было создано предприятие «Пермское речное пароходство». Уже летом власти намерены подписать соглашение на поставку шести судов в лизинг. Ожидается, что к 2028 году речной флот Прикамья вырастет до 11 судов.

