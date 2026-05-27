К 2030 года в Прикамье построят 7 бассейнов и 30 круглогодичных спортобъектов

В своем ежегодном послании губернатор Пермского края Дмитрий Махонин озвучил фантастическую цифру, когда говорил о достижениях региона в области спорта: 62,5% прикамцев регулярно занимаются физкультурой – это более 1,4 миллиона человек.

Всего в Пермском крае работает 700 объектов спорта - это стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные школы, лыжные базы, ледовые катки, спортивные площадки, школьные залы.

Не так давно в Перми закончили реставрацию и строительство двух знаковых спортивных объектов – стадиона «Юность» в центре города, и ледовой арены «Красная машина», в ЖК "Погода". Прямо сейчас возводятся ледовые комплексы в Чернушке и Чусовом, многофункциональный спорткомплекс в Березниках. Продолжается строительство многофункциональной спортивной арены в районе ДКЖ на 10,5 тысяч мест.

Двумя годами ранее, в 2024, был создан Центр адаптивных видов спорта, чтобы больше жителей с ограниченными возможностями регулярно занимались физкультурой. За год их число выросло на 4 000 человек.

- В 2022 году запустили проект «Умею плавать!» для обучения детей навыкам безопасного поведения на воде. И уже обучили более 14 000 третьеклассников. В августе 2025 года приняли программу «Плавание для всех». По реализации этой программы Пермский край признан лучшим в стране, - говорит глава региона.

Кроме этого, усиливается работа по поддержке спортсменов, в частности увеличивается число стипендиатов среди юных атлетов. На станции ферма строится ипподром. Реконструируется лыжно-биатлонный комплекс «Пермские медведи». Но особенно радует, что кратно увеличивается число детей, занимающихся спортом.

К 2030 году в регионе построят еще 7 бассейнов и 30 круглогодичных спортивных объектов.

